Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: 'Sakatlığını daha ileri götürmek istemiyoruz'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:43

Güncelleme: 30.09.2023 - 18:43

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Bütün oyuncularımı kullanmak istiyoruz. Çeşitli maçlarda değiştirerek, oyun içi değişikliklerle beraber... Zaha yavaş yavaş takımın içine sokmak ve 11'de başlatmayı beklediğimiz oyuncuydu. İstekli, takıma katkı vermek istiyor. Tüm oyuncularım önemli. 7 maçlık bir serimiz vardı biliyorsunuz. Bu zor dönemde 4'ünü geçtik, bu 5'incisi. Sonra milli ara var. Oyuncuların yükü ağır. Üst üste maçlar oynuyoruz. Ligde üst üste maçlar kazandık, bu olumlu. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Gidişata göre onla ilgili kararlar alabiliriz. Ankaragücü de iyi bir takım. Ofansif olarak geçişleri de düşünecekler. Dikkatli olmamız lazım. Biz aynı istek, tempo ve taraftarla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.

Genç teknik adam, sözlerini, "Geçen sene yakaladığımız 14 maçlık seride iç saha olumluydu. Sadece kazanmak değil, oyun olarak da beraberiz. Beraber savunuyor, beraber hücum ediyor. Benim ve takımımın felsefesi de dominant bir oyun. Taraftarla beraber daha rahat gösterebiliyorsunuz. Biz içeride dışarda bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oyuncu kalitesi de ortaya çıkıyor. Her geçen gün gelişen, fizik kondisyonunu bulan kaliteli bir kadromuz var. Bize karşı rakipler bekliyor. O yüzden oyunu çok çabuk oynamak gerekiyor" diye sürdürdü.

"SAKATLIĞINI İLERİ GÖTÜRMEK İSTEMİYORUZ"

Okan Buruk, ayrıca, "Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmedik. Pazar veya pazartesi durumu belli olur. Bir an önce oynamak istiyor ama sakatlığını daha ileri götürmek istemiyoruz. Zeminler de çok kötü ülkemizde. Kendi antrenman tesislerimiz de aynı şekilde, mükemmel değil. Zeminler de oyuncu sakatlığını etkiliyor. İnşallah en kısa zamanda Hakim geri döner. İyi bir başlangıç yaptı ve damağımızda tat bıraktı. Umarım hızlıca aramıza geri döner" sözlerini sarf etti.