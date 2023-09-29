Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde 3 eksik

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:14
Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde 3 eksik
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MKE Ankaragücü'nün Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Başkent ekibinde kadroda Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou yer almadı.

Galatasaray ile Ankaragücü maçı yarın saat 22:00'da oynanacak.

 


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