Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'nde 3 eksik
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı.
MKE Ankaragücü'nün Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Başkent ekibinde kadroda Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou yer almadı.
Galatasaray ile Ankaragücü maçı yarın saat 22:00'da oynanacak.
Galatasaray karşılaşması kamp kadromuz ????#Ankaragücü pic.twitter.com/4yr1DuiUGX— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 29, 2023
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