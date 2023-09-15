Okan Buruk'tan Ziyech kararı: Süre alacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:55
Okan Buruk'tan Ziyech kararı: Süre alacak mı?
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Galatasaray'da idmanlara başlayan Hakim Ziyech için Okan Buruk kararını verdi. 

Galatasaray'da teknik ekip, Ziyech'in idmandaki performansından bir hayli memnun kaldı.

TRT Spor'un haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.

Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.


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