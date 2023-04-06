Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan Lale Orta tepkisi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından mücadeledeki hakem kararları eleştirilirken, sarı-kırmızılı kulüp Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Lale Orta
Lale Orta'ya yönelik bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi.
Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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