GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! 'Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:58

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:03

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 3-2 kazanırken; maçtaki hakem yönetimi sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.

Galatasaray maçın ardından resmi sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet ederken; "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta istifa" ifadeleri kullanıldı.

GS TV spikeri Ebru Gürsoy da karşılaşmanın ardından canlı yayında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

"KUPAYI FENERBAHÇE'YE Mİ VERMEK İSTİYORSUNUZ?"

Gürsoy, yaptığı konuşmada, "VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi.

Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz" ifadelerini kullandı.