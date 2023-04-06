GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! 'Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?'

Galatasaray, sahasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında hakem kararlarına tepki gösterdi. Gürsoy, "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:58
GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! 'Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?'
Abone Ol google-news

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 3-2 kazanırken; maçtaki hakem yönetimi sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.

Galatasaray maçın ardından resmi sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet ederken; "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta istifa" ifadeleri kullanıldı. 

GS TV spikeri Ebru Gürsoy da karşılaşmanın ardından canlı yayında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

"KUPAYI FENERBAHÇE'YE Mİ VERMEK İSTİYORSUNUZ?"

Gürsoy, yaptığı konuşmada, "VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi.

Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz" ifadelerini kullandı.


galatasaray GS TV fenerbahçe Medipol Başakşehir

İlgili Haberler

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor için Sergen Yalçın iddiası

Trabzonspor için Sergen Yalçın iddiası
Trabzonspor'dan Hugo'ya başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan Hugo'ya başsağlığı mesajı

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler