Sözleşmesinde opsiyon bulunuyordu... Galatasaray'dan Davinson Sanchez kararı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:30

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:30

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da Davinson Sanchez'le kontratının uzatılması planlanıyor.

Avrupa devlerinin radarındaki Sanchez'i takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Kolomobiyalı stoperle yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde sözleşmesi 2027'de sona erecek Sanchez'in bir yıllık opsiyonunun kullanılacağı ve sezon sonunda yeni sözleşme için masaya oturulacağı belirtildi.

Haberde, sezonluk 3.2 milyon Euro kazanan Sanchez'in maaşına küçük bir zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan deneyimli stoper, 5 gol ve 2 asist kaydetti.

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı-kırmızılılarda iç transferde daha önce Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri uzatılmıştı.

YUNUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sözleşmesi gelecek yaz bitecek Yunus Akgün'le Galatasaray'ın görüşmeleri devam ediyor.