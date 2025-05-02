Galatasaray'dan kombine yenileme rekoru!
Galatasaray, yeni sezon öncesi kombine yenileme rekoru kırıldığını açıkladı.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon öncesi kombine yenileme rekoru kırıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.
Kategoriler - Bloklar
Kategori 1 / 113
Kategori 6 / 402-413-417-428
Kategori 7 / Tüm Bloklar
Kategori 9 / Tüm Bloklar"
Etiketler: #galatasaray #rekor #kombine
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