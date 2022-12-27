Okan Buruk'un tepki gösterdiği Torreira için karar!

27 Aralık 2022 Salı, 10:27

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Maçta oyundan çıkarken sarı kart görüp kritik Sivasspor müsabakası öncesi cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.

Okan Buruk

TORREİRA'YA CEZA YOK

İstanbulspor maçında oyundan çıkarken, hakemin istediği bölgeden çıkmadığı gerekçesiyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira polemiği devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre Uruguaylı oyuncunun, Noel'i kutlayabilmek için Sivasspor deplasmanına gitmeyeceği yorumları yapılırken, Galatasaray yönetimi ceza vermeyi düşünmüyor.

"BEN DE İNSANIM"

Sosyal medyada sarı-kırmızılıların büyük tepki gösterdiği Torreira ise Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı oyuncu paylaşımında, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.