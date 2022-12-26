Sarı kart görmüştü... Lucas Torreira'dan tepkilere flaş yanıt!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart görerek gelecek maç cezalı konuma düşen Lucas Torreira kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart tat kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı oyuncusu gördüğü sarı kart ile taraftarın tepkisini çekti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Torreira, yerini son anlarda Sergio Oliveira'ya bıraktı. Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.
İstanbulspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan Torreira, cezalı duruma düştü. Torreira, ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
"BEN DE İNSANIM"
Lucas Torreira gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi.
Uruguaylı yıldız paylaşımında "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.
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