Okay ve Enesli Getafe, 1 puana razı oldu!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:17

Getafe, La Liga'daki 35. hafta mücadelesinde, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Getafe'de oynayan milli oyuncular Okay Yokuşlu ve Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Getafe puanını 37'ye çıkardı ve küme hattıyla arasındaki puan farkını 5 yaptı. Rayo Vallecano ise puanını 42'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Osasuna deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise Villarreal'i konuk edecek.

Getafe, son 12 lig karşılaşmasında 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.