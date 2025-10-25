Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025
Fenerbahçe'nin 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

