Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu resmen açıklandı: 'Beyanat vermeye hazır olduğunu iletti'

25.10.2025 12:33:00
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin başkan vekili Murat Salar, kulübün eski başkan Ali Koç'a olan borcunu açıkladı. Salar, Ali Koç'un ise Fenerbahçe'den alacağı olmadığını belirterek bu parayı geri istemediğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün eski başkan Ali Koç'a olan borcunu ve Koç'un bu borç karşısındaki tutumunu açıkladı. 

Salar'ın ifadeleri şöyle:

"Diğer borçlar kaleminde 4 milyar 129 milyon lira olarak gördüğünüz kalemin, yaklaşık 3 milyar 510 milyon lirası başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye... Kulübümüzün ona olan şahsi borcudur.

Sayın başkanımız sıklıkla, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." cümlesini kullanmıştır. Bağımsız denetim firması doğal olarak bu borç orada olduğu için bunu kayıtlara borç olarak yazmak durumunda.

Sayın başkanımızla dün ben de görüştüm 'Ne yapabiliriz?' diye çünkü başkanımızın böyle bir iradesi söz konusu fakat resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Ne yapabiliriz diye konuştuk, acaba hibe yoluyla vb. Onun çeşitli handikapları olabiliyormuş.

Şunu sizlerle paylaşabilirim bizzat görüştüğüm için başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye ben şunu söyledim, Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda borç kaldığında, varisleri de etkileyebilir. Başkanımız şunu da bizlere beyan etmiştir. Bakacağız, vergisel, mevzuatsal, hukuksal dayanağını oluşturarak varislerini de bağlayabilecek biçimde kulüpten alacağı olmadığına dair bir beyanatı başkanımız vermeye hazır olduğunu bana iletti sizlerle paylaşıyorum."

