Olaylar sebebiyle yarım kalmıştı... Hollanda'da Ajax - Feyenoord kararı!
Hollanda Futbol Federasyonu, 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında seyirci olayları sebebiyle yarıda kalan Ajax - Feyenoord karşılaşması hakkındaki kararını açıkladı.
Hollanda Eredivisie'de sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakası, kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü (TSİ) 13.00'te oynanmasına karar verildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Ligin 6. haftasında, Ajax'ın Johan Cruyff Arena'da pazar günü ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.
Ajax'ın Volendam ile 27 Eylül'deki karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.
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