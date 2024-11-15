Olaylı Fransa - İsrail maçında kazanan çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi maçında Fransa, sahasında İsrail ile 0-0 berabere kaldı.

Olaylı Fransa - İsrail maçında kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:11

UEFA Uluslar Ligi maçında Fransa, sahasında İsrail ile karşılaştı. Stade de France'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

Seremoni sırasında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

İki takımın taraftaları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Kavgayı Fransa polisi araya girerek ayırmaya çalıştı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 10'a çıkardı. İsrail ise ilk puanını aldı.

Bir sonraki maçta Fransa, İtalya ile oynayacak. İsrail ise Belçika ile karşılaşacak.


Etiketler: #fransa #israil #uefa uluslar ligi

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