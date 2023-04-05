Olaylı maçta Juventus ile Inter yenişemedi
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter Torino'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi Juventus, 83. dakikada Juan Cuadrado'nun golüyle öne geçti.
LUKAKU GOLÜ ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bremer'in 90+4. dakikada ceza sahası içinde elle oynaması sonrası Inter penaltı kazandı. Romelu Lukaku, 90+5'te penaltı noktasından skoru eşitledi.
Belçikalı oyuncu, golden sonra tribünlere yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.
Juventus ile Inter arasındaki rövanş maçı 26 Nisan TSİ 22.00'de Milano'da oynanacak.
Yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.
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