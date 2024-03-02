Olaylı maçta kazanan Eyüpspor!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:54
Olaylı maçta kazanan Eyüpspor!
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor. 1-0 kazandı. 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Fredy kaydetti. 

Konuk ekipte teknik direktör Arda Turan, 81. dakikada, Caner Erkin, 56. dakikada, Bodrum FK'de ise teknik direktör İsmet Taşdemir 44. dakikada, Kenan Özer, 90+5'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 61 yaparak liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 42 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, evinde Çorum FK'yi ağırlayacak. Bodrum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. 


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