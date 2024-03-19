Olaylı maçta saldırıya uğramıştı: İsmail Kartal'ın oğlunun son durumu belli oldu!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:00

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın sonunda yaşananlar Türkiye gündemine oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetin içinde staj yapan oğlu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

KAFASINDA EZİK, KABURGASINDA ÇATLAK VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik olduğu, kaburgasında da çatlak ve ağrı bulunduğu öğrenildi.

ŞİDDETLİ KAFA TRAVMASI YAŞADI

Öte yandan Emre Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında 'şiddetli kafa travması' yaşadığı da ifade edildi.

"FRED'İ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI"

İsmail Kartal, olaylı Trabzon maçı sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred'e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü."