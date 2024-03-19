Olaylı maçta saldırıya uğramıştı: İsmail Kartal'ın oğlunun son durumu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Trabzonspor maçındaki olaylarda aldığı darbeden dolayı kafasında ezik ve kaburgasında çatlak olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:00
Olaylı maçta saldırıya uğramıştı: İsmail Kartal'ın oğlunun son durumu belli oldu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın sonunda yaşananlar Türkiye gündemine oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetin içinde staj yapan oğlu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

KAFASINDA EZİK, KABURGASINDA ÇATLAK VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik olduğu, kaburgasında da çatlak ve ağrı bulunduğu öğrenildi.

ŞİDDETLİ KAFA TRAVMASI YAŞADI

Öte yandan Emre Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında 'şiddetli kafa travması' yaşadığı da ifade edildi.

"FRED'İ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI"

İsmail Kartal, olaylı Trabzon maçı sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred'e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü." 


fenerbahçe haberleri trabzonspor haberleri ismail kartal haberleri Emre Kartal haberleri

İlgili Haberler

İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'

İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'
Abdullah Avcı'dan İsmail Kartal'a şikayet: 'Taraftarları tahrik ediyor'

Abdullah Avcı'dan İsmail Kartal'a şikayet: 'Taraftarları tahrik ediyor'
İsmail Kartal'dan olaylar hakkında açıklama: 'Omzumda ve kafamda şişme var'

İsmail Kartal'dan olaylar hakkında açıklama: 'Omzumda ve kafamda şişme var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu
Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'

Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!

Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
Çanakkale Savaşı’nda şifa dağıtan hastane binası müze olarak düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nda şifa dağıtan hastane binası müze olarak düzenlendi