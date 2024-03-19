İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesiyle karşılaşma Türkiye'nin gündemine oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olaylı maç hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:58
İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başından bu yana biz saha içinde kalmaya gayret ediyoruz. Kimseyle tartışmaya, kimseye bulaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef sürekli bir tarafa doğru itiliyoruz. Trabzon’da günler öncesinden başladı asıl olaylar."

"BU DERECEYE VARDI OLAYLAR"

"Açıkça beyan edenler oldu, "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacağız" diye. Olabilir. Haklarıdır. Bizi yenmek isteyecekler elbette. Ama insanları kışkırtmak.. Bu dereceye vardı olaylar. Üstelik bunu yapanlar kerli ferli işadamları, toplumun önde gelen isimleri..."

"O GÜN OLAY ÇIKTI MI?"

"Maç bitti. Oyuncularım zor bir deplasmanda, zor bir maçı kazanmanın verdiği sevinçle orta sahada toplandı. Hep birlikte seviniyorlar. Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy’de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı?"

"KENDİNİ KORUMASIN MI?"

"Trabzon’daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz? Futbolcum o saldırıda kendini korumasın mı?"

"CAN PAZARINA DÖNDÜ!"

"Ama asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü."

"BAYGINLIK GEÇİRMİŞ"

"O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu."

"ŞAMPİYON OLMAYALIM MI?"

"Sonra düşündüm. Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? 5-1 mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz?"

"BENİM VE TAKIMIN ÖNÜ KESİLİYOR"

"Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa’da ilk 8’e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal’a gelince, "Hoca mı bu?" Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımım da önü kesiliyor."


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