Olaylı Monaco GP'sinde kazanan Leclerc!

Formula 1 Monaco Grand Prix'inde zafer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 18:37
Olaylı Monaco GP'sinde kazanan Leclerc!
Abone Ol google-news

Formula 1'de takvimin 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'inde kazanan Ferrari'nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Monacolu pilot evindeki laneti kırarak 6. yarışında ilk kez podyumun ilk sırasında yer aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamağında ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr yer aldı.

Ayrıca karşılaşmanın damalı bayrağını Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe salladı.

DEV KAZA

İlk viraj sonrasında hızlanma alanın olduğu Beau Rivage virajında büyük bir temas yaşandı.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen sağ bariyerlere yaklaşıp kontrolünü kaybedince önündeki Red Bull pilotu Sergio Perez ile büyük bir kazaya karıştı.

Kaza esnasında Sergio Perez'in aracı kullanılamaz hale gelirken, Kevin Magnussen ve bir diğer Haas sürücüsü Nico Hülkenberg yarış dışı kaldı.

FIA yetkilileri olayın ardından hemen kırmızı bayrak çıkardı.


formula 1 haberleri Charles Leclerc haberleri ferrari haberleri

İlgili Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!

Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!
Sebastian Vettel'den Formula 1'e geri dönüş sinyali

Sebastian Vettel'den Formula 1'e geri dönüş sinyali
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tek taraflı aşkı asla kabul etmeyen 4 burç: Bu burçlar karşılıklı aşka inanıyor

Tek taraflı aşkı asla kabul etmeyen 4 burç: Bu burçlar karşılıklı aşka inanıyor
Kardeşi de Sandık Kokusu’nda oynuyormuş! Anneleri o dizinin de senaristi

Kardeşi de Sandık Kokusu’nda oynuyormuş! Anneleri o dizinin de senaristi
Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin

Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!
Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...

Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...
Yüzen adalar doğaseverlerin rotasında!

Yüzen adalar doğaseverlerin rotasında!
Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!

Serdar Dursun'dan flaş şampiyonluk paylaşımı!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Bu kurallara uymazsanız 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Bu kurallara uymazsanız 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz