Olaylı Monaco GP'sinde kazanan Leclerc!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 18:37

Güncelleme: 26.05.2024 - 18:37

Formula 1'de takvimin 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'inde kazanan Ferrari'nin ev sahibi pilotu Charles Leclerc oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Monacolu pilot evindeki laneti kırarak 6. yarışında ilk kez podyumun ilk sırasında yer aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci sırada yer alırken, podyumun üçüncü basamağında ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz Jr yer aldı.

Ayrıca karşılaşmanın damalı bayrağını Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe salladı.

DEV KAZA

İlk viraj sonrasında hızlanma alanın olduğu Beau Rivage virajında büyük bir temas yaşandı.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen sağ bariyerlere yaklaşıp kontrolünü kaybedince önündeki Red Bull pilotu Sergio Perez ile büyük bir kazaya karıştı.

Kaza esnasında Sergio Perez'in aracı kullanılamaz hale gelirken, Kevin Magnussen ve bir diğer Haas sürücüsü Nico Hülkenberg yarış dışı kaldı.

FIA yetkilileri olayın ardından hemen kırmızı bayrak çıkardı.