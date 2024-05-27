Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı. Maçtan sonra kulüp personeliyle vedalaşan Rachid Ghezzal gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:34
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a gözyaşlarıyla veda etti
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal siyah beyazlı takımdaki son maçına çıktı.

Ghezzal, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Cezayirli futbolcu maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Ghezzal, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı.

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.


rachid ghezzal haberleri beşiktaş haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş sezonu mağlubiyetle bitirdi!

Beşiktaş sezonu mağlubiyetle bitirdi!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Angel Di Maria'dan transfer kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Angel Di Maria'dan transfer kararı!
Mahmut Uslu: 'Beşiktaş gitsin anlaşsın Mourinho'yla'

Mahmut Uslu: 'Beşiktaş gitsin anlaşsın Mourinho'yla'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den yıldız futbolcuya veda!

Fenerbahçe'den yıldız futbolcuya veda!
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’
Filenin Sultanları tepki göstermişti: THY’den açıklama geldi!

Filenin Sultanları tepki göstermişti: THY’den açıklama geldi!
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!

Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!
Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…

Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig’e veda etti…
Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım: 'Çamurlu sahalardan geçtik ama...'

Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım: 'Çamurlu sahalardan geçtik ama...'
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi