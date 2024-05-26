Beşiktaş sezonu mağlubiyetle bitirdi!
Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Mücadelede kazana 2-1'lik skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
Süper Lig'de son hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'nın golünü 4. dakikada Nuno Da Costa ve 61. dakikada Yasin Özcan kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 88. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 56'ya yükseltti ve ligi averajla 5. sırada bitirdi.
Beşiktaş 56 puanla Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu altıncı sırada noktaladı.
Öte yandan Beşiktaş lig tarihinde ilk kez bir sezonu deplasmanda 9 mağlubiyetle tamamladı.
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