Ole Gunnar Solskjaer'den yeni transferler için açıklama: 'Bize çok büyük katkı verecek'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Heyecan verici oyuncular transfer ettiklerini belirten Solskjaer, "Çok iyi çalışıyoruz, iyi bir yerde kamp yapıyoruz. Shakhtar maçında hazır olmak için çok ciddi çalışıyoruz. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Sezonun başlamasını bekliyoruz" dedi.

Yeni sezon için inançlı olduklarını aktaran teknik adam, "Bu sene umudumuz ve inancımız var. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Üçüncü görüşme sonrası Beşiktaş'a geldiğini hatırlatan Solskjaer, "Beşiktaş ile görüştüğümde kabul ettim ama olmadı, Fernando Santos geldi. Sonra yine görüştük ama Giovanni van Bronckhorst geldi. Sonra başkan ile vizyonumuz uyuştu ve hemen anlaştık. Diğer iki teklifte de benzeri oldu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ı Manchester United'a benzeten Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş'a hep hislerim vardı, 'Keşke olsaydı' demiştim. Manchester United da benzer kulüp. Beşiktaş da Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ilk takım. Bu yüzden hep bana benzer kulüpler olarak geldi. Beşiktaş'ın tarihindeki başarıların parçası olmak için kabul ettim" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'a imza atma sürecine tekrar değinen Solskjaer, "Kariyerimde diğer takımlardan teklif aldığımda ve olmadığında üzülmezdim. Beşiktaş'tan iki kez teklif aldıktan sonra hep takip ettim, 'Olsaydı nasıl olurdu?' diye düşündüm. Sonunda Beşiktaş'ta benim sıram geldi" sözlerini sarf etti.

Türkiye'de kendisini nelerin şaşırttığı sorulan 52 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de futbolcular, çok fazla yere yatıyor. Bu yüzden maçlar maksimum 45 dakika oynanıyor. Aslında benim bildiğim normalde maçların 60 dakika civarında oynanması lazım. Türkiye'de bu anlamda benim için sürpriz oldu. Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler ve övgüler çok fazla. Bazı oyuncular o kadar eleştiriliyor ve övülüyor ki kendilerini kaybediyorlar" dedi.

Taraftarlara iyi bir Beşiktaş izletmek zorunda olduklarını vurgulayan Solskjaer, “Taraftar zor kazandığı para ile maça geliyor, bizim onlara iyi bir Beşiktaş izletme zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü'nün imza töreni ve Tammy Abraham transferiyle ilgili konuşan Norveçli teknik direktör, “Orkun Kökçü'nün imza töreni inanılmazdı. Bu seneki amacımız; bu yaştaki oyuncuları, istekli oyuncuları Beşiktaş'a getirmek. Orkun Kökçü ile konuştuk, başlamak için sabırsız. Tammy Abraham'ın çok iyi enerjisi ve kalitesi var. Çok iyi durumda geldi, bize çok büyük katkı verecek” sözlerini sarf etti.

Soru: "Roy Keane'ni arıyordu, buldu mu?"

Ole Gunar Solskjaer: "Roy Keane yerine oyuncu koymak çok zor. Orkun, Kartal ve Ege onun bölgesinde oynayan oyuncular ve kendilerine göre kaliteleri var.

Demir Ege, Busquets'i andırıyor. Orkun da Pirlo, Scholes tarzı. Kartal da Orkun'a benziyor, daha çok Scholes gibi. Hepsinin takıma katacak özellikleri var. Çok genç oyuncular.

Orkun, Roy Keane'e beziyor. Gözlerindeki tutku, ateş... Bu üç oyuncumuza da kazanan oyuncular olmaları için yardım edeceğiz. Orta sahadaki oyunculara yardım etmeliyiz. Kariyerleri Roy Keane gibi olsun."

Solskjaer, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy için ise şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Hekimoğlu 9 numara, daha 18 yaşında ve öğrenmesi gerekiyor. Kanatlarda bir şeyler öğrenmeli, sırtı dönük oynama özelliğini kullanmalı. Çok hızlı, vücudunu da kullandığında rakipleri zorlayacak. Koşu zamanlamasını öğreniyor, gücünü de kullanmayı öğrendiğinde harika bir oyunu olacak. Onu izlemek benim için heyecan verici.

Semih Kılıçsoy geçen sene biraz zorlandı, nelerin eksik olduğunu biliyor. Fizik olarak yüzde yüze gelmek için neleri yapması gerektiğini biliyor ve onunla çalışıyoruz. Semih çok özel bir oyuncu. Sol ayak, sağ ayak, kafa, dönüp bitirme ve ayak içi plase var. Onu da izlemek çok özel. Mustafa, Semih'in çok iyi yaptıklarını santrfor anlamında öğrenmek zorunda. Disiplinli çalışırlarsa, harika kariyerleri olacak."