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Ole Gunnar Solskjaer: 'Risk almamız gerekiyordu'

Ole Gunnar Solskjaer: 'Risk almamız gerekiyordu'

25.05.2025 22:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Risk almamız gerekiyordu'

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rizespor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Rizespor maçının ardından konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer, "Yeni bir şey değil bu, sezon boyunca gerçekleşti. Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fazla fırsat bulup kazanamadığımız bir maç oldu. Sezon boyunca gerçekleşen bir şey bu. Çok üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Bir maçımız daha var. Haftaya bu takım savaşacak" dedi.

"RİSK ALMAMIZ GEREKİYORDU"

Norveçli teknik direktör, oyuncu değişiklikleri için, "Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor - Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı. Futbolda herkes hazır olmalı. Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu. Önümüzdeki hafta Samsunspor'un da bizim de kazanmamız gerekiyor. Biz, 3 puan için savaşacak takımla deplasmana gideceğiz" sözlerini sarf etti.

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