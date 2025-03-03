Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:37

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:37

Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı.

Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti.

Sporx'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.