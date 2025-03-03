Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı!
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun gelecek haftalardaki maçlarda ilk 11'de yer alacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı.
Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti.
Sporx'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.
Etiketler: #Keny Arroyo #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş
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