Oleksandr Zinchenko kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Oleksandr Zinchenko kaç yaşında, nereli? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?
Sezonun ilk yarısını liderlik tablosunun ilk sınarında bitiren Galatasaray, sol bek transferini bitirmek istiyor. Cimbom, bu doğrultuda Ukraynalı Oleksandr Zinchenko'yu gözüne kestirdi. Peki, Oleksandr Zinchenko kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Oleksandr Zinchenko kaç yaşında, nereli? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?
Okan Buruk önderliğinde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Galatasaray, eksik bölgelerini transfer döneminde tamamlamak istiyor. Cimbom, bu doğrultuda sol bek transferi için Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Oleksandr Zinchenko kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Oleksandr Zinchenko kaç yaşında, nereli? Oleksandr Zinchenko hangi takımlarda oynadı?
OLEKSANDR ZINCHENKO KİMDİR?
Oleksandr Volodımırovıç Zinçenko, 15 Aralık 1996 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi.
OLEKSANDR ZINCHENKO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Shakhtar Donetsk kulübünde başladı. Daha sonra Ufa'ya transfer oldu. 2016 yaz transfer döneminde Manchester City'ye transfer oldu. Aynı transfer döneminde PSV'ye kiralanmıştır. Zinchenko kariyerine Premier Lig takımlarından Arsenal'de devam etmektedir.
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