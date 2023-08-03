Olimpia Milano, Barcelona'dan ayrılan Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano, Barcelona’dan ayrılan Nikola Mirotic’i kadrosuna kattı.
Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano, Nikola Mirotic’i transfer ettiğini açıkladı.
Barcelona’dan ayrılmasının ardından yeni takımı merak konusu olan Nikola Mirotic, İtalya’nın yolunu tuttu.
Partizan ve Kızılyıldız ile de görüşen fakat sonrasında açıklama yaparak Belgrad’da oynamayacağını söyleyen Mirotic, Olympiakos, Panathinaikos ve AS Monaco ile de anlaşamamıştı.
2022-23 EuroLeague sezonunda Mirotic 15.4 sayı, 4.3 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
99 : 3— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 3, 2023
16,5 x 2
13 + 20
66 - 33
??#insieme #Trentatre pic.twitter.com/a2VZsuEzD9
En Çok Okunan Haberler
-
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- 'Elini kana buladı...'
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!
- Hatay'da kim aday olacak?