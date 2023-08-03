Olimpia Milano, Barcelona'dan ayrılan Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:38

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano, Nikola Mirotic’i transfer ettiğini açıkladı.

Barcelona’dan ayrılmasının ardından yeni takımı merak konusu olan Nikola Mirotic, İtalya’nın yolunu tuttu.

Partizan ve Kızılyıldız ile de görüşen fakat sonrasında açıklama yaparak Belgrad’da oynamayacağını söyleyen Mirotic, Olympiakos, Panathinaikos ve AS Monaco ile de anlaşamamıştı.

2022-23 EuroLeague sezonunda Mirotic 15.4 sayı, 4.3 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.