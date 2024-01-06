Olimpia Milano, Bayern Münih'i devirdi!
THY EuroLeague 19. hafta maçında Olimpia Milano, Bayern Münih'i sahasında 76-62 mağlup etti.
THY EuroLeague 19. hafta maçında Olimpia Milano ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Olimpia Milano 76-62 kazandı.
Milano'da Devon Hall 19 sayı, 4 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.
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