Olimpia Milano, Bayern Münih'i devirdi!

THY EuroLeague 19. hafta maçında Olimpia Milano, Bayern Münih'i sahasında 76-62 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:30
Olimpia Milano, Bayern Münih'i devirdi!
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THY EuroLeague 19. hafta maçında Olimpia Milano ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Olimpia Milano 76-62 kazandı.

Milano'da Devon Hall 19 sayı, 4 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.


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