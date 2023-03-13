Olimpik Marsilya, Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı
Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsila, Strasbourg'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.
Olimpik Marsilya, ev sahipliği yaptığı 27. haftanın kapanış maçında, 29. dakikada Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçın 49. dakikasında, Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Alexis Sanchez'in 76. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Strasbourg, Jean-Eudes Aholou'nun 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamında oyunda kaldı.
Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Olimpik Marsilya'nın, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...