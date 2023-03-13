Olimpik Marsilya, Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:06

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:06

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.

Olimpik Marsilya, ev sahipliği yaptığı 27. haftanın kapanış maçında, 29. dakikada Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçın 49. dakikasında, Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Alexis Sanchez'in 76. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Strasbourg, Jean-Eudes Aholou'nun 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Olimpik Marsilya'nın, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.