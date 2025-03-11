Roma Olimpiyat Stadı'nda kazanan çıkmadı!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio, sahaında Udinese ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maç 1-1 eşitlikle bitti.
Udinese, 22. dakikada Florian Thauvin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Lazio, 32. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle eşitliği buldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio 51, Udinese 40 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Lazio, Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.
Etiketler: #lazio #udinese #İtalya Serie A
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