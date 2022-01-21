Pekin Kış Olimpiyatları Komitesi’nden açıklama

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek Kış Olimpiyatları’na kısa bir süre kalırken kente kış temasını taşıyan peyzaj düzenlemeleri de tamamlandı. Üç ikonik peyzaj alanı, 10 temalı süsleme köşesi ve 200 bin fener ve ışık dahil birbirinden etkileyici süslemeler bugün görücüye çıktı. Bölgede etkili olan kar, Kış Olimpiyatları’na özel bir atmosfer kattı.

Çiçek süsleme köşesi, 2022 Kış Olimpiyatları’nın iki maskotu Bing Dun Dun ve Xue Rong Rong ile yeni yıl ve Bahar Bayramı’nda şans getirdiğine inanılan Fu karakteri gibi öğelerden oluşuyor. Pekin’in ana bulvarı Changan Caddesi’nde bulunan 10 çiçek süsleme köşesinin tamamı, Pekin Kış Olimpiyatları ve Bahar Bayramı öğelerini içeriyor. Pekin’in ana caddelerinden Chang’an Caddesi botunca Kış Olimpiyatları temalı çiçek köşeleri, kırmızı fener ve Çin düğümü şekillerindeki ışıklarla aydınlatıldı. Pekin halkı ise kar altındaki çiçek köşelerinde hatıra fotoğrafı çekiyor.

Öte yandan, Kış Olimpiyatları için olağanüstü hava koşullarında ulaşıma acil müdahale tatbikatı sürdürülüyor. Kar yağışıyla yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı buz ve kar temizlemek için tüm yerel birimler görevlendirilecek.