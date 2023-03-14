Olimpiyat şampiyonu atlet Dick Fosbury hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:43

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:43

Sıçrayış tekniğiyle yüksek atlama branşına çağ atlatan olimpiyat şampiyonu ABD'li efsane atlet Dick Fosbury, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Fosbury'nin basın sözcüsü Ray Schulte tarafından yapılan açıklamada, lenf kanserine yakalanan ABD'li eski yüksek atlamacının, uykusunda vefat ettiği belirtildi.

FOSBURY SIÇRAYIŞI'NIN MUCİDİ

Yüksek atlama branşında tüm sporcuların çıtadan yüzüstü atladığı dönemde bunun tersini düşünen ilk isim Fosbury, 1968 Mexico City Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çıtadan sırtüstü atlayan ilk sporcu oldu.

"Fosbury Sıçrayışı" olarak spor literatürüne giren ve günümüzün yüksek atlama sıçrayış tekniğini değiştiren bu hareket sayesinde Dick Fosbury, dönemin olimpiyat rekorunu 2 metre 24 santimetreye taşıyarak altın madalyaya uzandı.

Fosbury, aynı atlayış tekniği sayesinde Oregon Universitesi'nde 1968'de düzenlenen ulusal şampiyonalarda da altın madalya kazandı.