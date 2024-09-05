Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı!
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldıran şahıs tutuklandı.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli trafikte saldırıya uğradı.
Trabzon'daki olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi.
MİLLİ BOKSÖRE TOKAT ATTI İDDİASI
Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.
Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.
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