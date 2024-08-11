Olimpiyatlar bugün bitiyor mu? Olimpiyatlar kapanış töreni ne zaman?
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni 11 Ağustos Pazar günü Google arama motoru üzerinden Doodle oldu. Peki, Olimpiyatlar bugün bitiyor mu? Olimpiyatlar kapanış töreni ne zaman?
Bu yıl Paris’in ev sahipliği yaz olimpiyatları açılış töreni 26 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Paris Yaz Olimpiyatları Kapanış Töreni 11 Ağustos Pazar günü Google’da Doodle oldu. Peki, Olimpiyatlar bugün bitiyor mu? Olimpiyatlar kapanış töreni ne zaman?
OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sona gelindi. Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz tarihinde başlayan Paris Olimpiyatları 11 Ağustos’ta sona eriyor. 11 Ağustos tarihinde sona erecek olan olimpiyatlarda kapanış etkinliğinde sahneye çıkacak olan ünlü sanatçılar belli oldu. Olimpiyatların kapanış töreninin saat 22.00’de başlayacağı tahmin ediliyor.
OLİMPİYATLAR TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?
Türkiye, Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. Oyunlarda Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla listede 64. sırada bulunuyor. Türkiye'nin toplam kazandığı madalya sayısı 8 oldu. Bir önceki olimpiyatlarda Türkiye 35. sıradaydı.
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