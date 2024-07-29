Olimpiyatlarda nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları 2-0'dan geri geldi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. 2-0 geri düşen Milli Takımımız, setlerde 2-2 beraberliği yakaladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.
2-0 geri düşen Milli Takımımız, setlerde 2-2 beraberliği yakaladı.
Maç sonucunu altın set belirleyecek.
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