Olimpiyatlarda nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları 2-0'dan geri geldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'teki ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. 2-0 geri düşen Milli Takımımız, setlerde 2-2 beraberliği yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:07
Olimpiyatlarda nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları 2-0'dan geri geldi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

2-0 geri düşen Milli Takımımız, setlerde 2-2 beraberliği yakaladı. 

Maç sonucunu altın set belirleyecek.


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