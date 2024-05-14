Oliver Giroud'un yeni takımı belli oldu
Los Angeles FC, 37 yaşındaki Fransız golcü Oliver Giroud ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı.
Sezon sonunda Milan'dan ayrılacak Oliver Giroud'un yeni takımı resmen açıklandı.
Los Angeles FC, 37 yaşındaki Fransız golcü Oliver Giroud'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, golcü oyuncu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyeri boyunca 716 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 285 gol ve 97 asist yaptı.
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