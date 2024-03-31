Olivier Giroud'dan veda sinyali

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:07

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:07

Milan'ın 37 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı'ndaki geleceği için gelen soruya cevap verdi.

Deneyimli yıldız, "Avrupa Futbol Şampiyonası, Fransa Milli Takımı'yla katıldığınız son turnuva olabilir mi?" şeklinde gelen soruya cevap veren Giroud, "Olabilir. Evet, bu mümkün" cevabını verdi.

Giroud, ayrıca, "Şu anda bir yolculuğun sonuna yaklaşmış durumdayım. Mümkün olduğunda her anın tadını çıkarmanız gerekiyor ama henüz bir şey açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Giroud, milli takımda çıktığı 131 maçta 57 gol attı.

Milan'da bu sezon 37 maçta süre 14 gol, 9 asistlik performans sergileyen Giroud'un adı Los Angeles FC ile anılıyor.