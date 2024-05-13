Olivier Giroud, Milan'dan ayrıldığını açıkladı
37 yaşındaki tecrübeli golcü Olivier Giroud, sezon sonunda Milan'dan ayrılacağını açıkladı.
Olivier Giroud, Milan'dan ayrılacağını açıkladı.
Instagram hesabından yaptığı duyuruda kulüpten ayrılacağını açıklayan Giroud, "Önümüzdeki iki maç, benim Milan'daki son maçlarım olacak. Kariyerime MLS'te devam edeceğim. Konuşmakta zorlanıyorum çünkü Milan benim kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Olivier Giroud'un MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile kısa sürede resmi sözleşme imzalaması ve kulübe katılması bekleniyor.
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol 9 asistlik performans gösteren Fransız yıldız, Milan kariyerinde çıktığı 130 maçta 48 gol 20 asistlik performans gösterdi.
Giroud, Milan ile 1 Serie A şampiyonluğu yaşadı.
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