Olivier Ntcham'dan Samsunspor'a 3 yıllık imza!
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Kamerunlu futbolcu Olivier Ntcham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Olivier Ntcham ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirildi.
Son olarak İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Swansea City'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kamerun Milli Takımı'nda da görev aldığı belirtildi.
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