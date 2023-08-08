Olivier Ntcham'dan Samsunspor'a 3 yıllık imza!

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Kamerunlu futbolcu Olivier Ntcham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:47
Olivier Ntcham'dan Samsunspor'a 3 yıllık imza!
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Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Olivier Ntcham ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son olarak İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Swansea City'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kamerun Milli Takımı'nda da görev aldığı belirtildi.


Olivier Ntcham samsunspor transfer

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