Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Olympiakos ile Belgrad'da oynanacak Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk gününde mücadele edecek. Ligdeki temsilcimiz Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda, Real Madrid - Barcelona maçının kazananı ile mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:33
Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Üst üste 7. kez en az 1 Türk takımının yer aldığı THY Euroleague Final Four'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, bu yıl yine mutlu sona ulaşmak istiyor. Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı dev organizasyon, bugün yapılacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, saat 19.00’da Olympiakos’la karşılaşacak. Olympiakos - Anadolu Efes maçını izlemek isteyenler, BeIN Sports HABER üzerinden maçı takip edebilecek.

Barcelona ve Real Madrid de saat 22.00’de kozlarını paylaşacak. Kazanan takımlar, 21 Mayıs’ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

İÇERİDE YENDİ, DIŞARIDA KAYBETTİ

Efes ile Olympiakos’un bu sezon oynadıkları maçlarda iki takım da kendi sahalarında kazandı. Lacivert-beyazlılar İstanbul’da 88-69, Yunan ekibi de Pire’de 87-85 galip geldi.

THY Euroleague’de normal sezonu Anadolu Efes 6., Olympiakos 3. sırada tamamladı. Play-Off’ta Efes, İtalyan ekibi Milano’yu 3-1’le geçti. Olympiakos da Monaco’ya zorlu bir serinin ardından 3-2 üstünlük sağladı.


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