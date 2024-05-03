Olympiakos, Aston Villa'yı bozguna uğrattı

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Olympiakos deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:34
Olympiakos, Aston Villa'yı bozguna uğrattı
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UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Jose Luis Mendilibar'ın ekib Olympiakos deplasmanda Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa'yı 4-2 mağlup etti.

Villa Park'ta oynanan mücadelede Olympiakos adına Ayoub El Kaabi hat-trick yaparken goller; 16. dakikada, 29. dakikada ve son olarak 56. dakikada penaltıdan geldi. Olympiakos'un diğer golünü ise 67. dakikada Santiago Hezze kaydetti.

Aston Villa'nın gollerini ise 45+1'de Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Olympiakos'un evinde oynanacak.


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