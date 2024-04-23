Unai Emery, Aston Villa ile sözleşmesini uzattı

Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:18
Unai Emery, Aston Villa ile sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktörü Unai Emery ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

LİG VE AVRUPA'DAKİ DURUMU

Emery yönetimindeki Aston Villa, bu sezon Premier Lig'de 34 maçta topladığı 66 puanla dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor. Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise bu sezon yarı finale yükseldi.

PUAN ORTALAMASI

Kasım 2022'de Aston Villa'nın başına geçen Emery, İngiliz ekibinin başında toplamda çıktığı 77 maçta 1.90 puan ortalaması yakaladı.


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