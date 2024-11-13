Olympiakos, ASVEL'i eli boş gönderdi!

Olympiakos, THY EuroLeague'in 9. haftasında kendi evinde ağırladığı ASVEL'i 94-92 mağlup etti.

Olympiakos, ASVEL'i eli boş gönderdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:27

THY EuroLeague 9. hafta maçında Olympiakos, sahasında ASVEL ile karşı karşıya geldi.

Olympiakos, sahadan 94-92 galibiyetle ayrıldı.

Maçın özeti şu şekilde:


Etiketler: #Olympiakos #Asvel #euroleague

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