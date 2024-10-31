Panathinaikos'tan Asvel'e farklı tarife!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, THY EuroLeague'in 6. haftasında kendi evinde ağırladığı Asvel'i 92-68 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 6. haftasında Panathinaikos evinde Asvel ile karşı karşıya geldi.
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kleisto Gipedo Basket Nikos Galis Salonu'nda oynanan mücadeleyi 92-68 kazandı.
Panathinaikos'ta İspanyol yıldız Lorenzo Brown, 17 sayı 3 ribaund ile maçın en skorer ismi oldu.
MİLLİ OYUNCULAR PARKEDE
Öte yandan Türk oyuncularımız Cedi Osman, 5 sayı 5 ribaund yaparken Ömer Yurtseven ise 10 sayı 2 ribaund üretti.
Salon: Kleisto Gipedo Basket Nikos Galis
Hakemler: Emin Moğulkoç, Anne Panther, Uros Obrknezevic
1.Periyot: 27-14
2.Periyot: 45-29
3.Periyot: 70-52
Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #Asvel #euroleague
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