Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, EuroLeague play-off turu çeyrek finali dördüncü maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Christos Pappas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona'nın 2-1 üstün olduğu seride üç galibiyete ulaşan taraf Final Four'a kalacak.
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