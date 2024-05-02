Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, EuroLeague play-off turu çeyrek finali dördüncü maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:59
Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Christos Pappas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona'nın 2-1 üstün olduğu seride üç galibiyete ulaşan taraf Final Four'a kalacak.


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