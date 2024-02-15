Olympiakos - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:04
Olympiakos - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Jose Mendelibar yönetimindeki Olympiakos, sahasında Dejan Stankovic'in ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

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OLYMPİAKOS - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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