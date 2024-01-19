Olympiakos'u elemişti: Fatih Terim'den Panathinaikos Başkanı'na olay söz!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathiniakos'un teknik direktörü Fatih Terim ve öğrencileri, kupa maçında Olympiakos'u saf dışı bırakarak yoluna devam etti. Maçın ardından Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile Fatih Terim arasında geçen diyalog, Yunan basınında gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:37
Olympiakos'u elemişti: Fatih Terim'den Panathinaikos Başkanı'na olay söz!
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Aralık ayı sonunda Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim'in Yunanistan'daki macerası görkemli başladı.

Panathinaikos ile ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fatih Terim'in talebeleri, kupada da ezeli rakipleri Olympiakos'u saf dışı bıraktı.

"BU SANA İLK HEDİYEM"

Kupada gelen zafer sonrası Fatih Terim, Yunanistan basınında manşetleri süsledi.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, maçın ardından Fatih Terim'i arayarak tebrik etti.

Terim ise "Başkan bu sana ilk hediyem olsun" ifadelerini kullandı.

KUPANIN FAVORİSİ

Yunanistan'ın tanınmış yorumcuları da Fatih Terim'e övgüler yağdırırken, tecrübeli teknik direktörün ezber bozan hamleler yaptığını aktardı.

Öte yandan Yunan basınına göre Olympiakos'u eleyen Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın favorisi konumunda.


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