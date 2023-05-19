2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Olympiakos - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunan Olympiakos, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fransız Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:57
Olympiakos - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

THY EuroLeague Final Four heyecanı yaşanıyor.

Christos Pappas yönetimindeki Olympiakos, yarı finalde Sasa Obradovic'in takımı Monaco ile karşılaşacak.

Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Zorlu mücadele TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayımlanacak.

THY Euroleague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle: 

19 Mayıs Cuma 

18.00 Olympiakos - Monaco 

21.00 Barcelona - Real Madrid 

21 Mayıs Pazar 

17.00 Üçüncülük Müsabakası 

20.00 Final Müsabakası 


Olympiakos monaco thy euroleague canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Euroleague kupası sahibini buluyor

Euroleague kupası sahibini buluyor
EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!
Türk Telekom, Euroleague'de yer alabilir!

Türk Telekom, Euroleague'de yer alabilir!

En Çok Okunan Haberler