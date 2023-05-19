Olympiakos - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yunan Olympiakos, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fransız Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
THY EuroLeague Final Four heyecanı yaşanıyor.
Christos Pappas yönetimindeki Olympiakos, yarı finalde Sasa Obradovic'in takımı Monaco ile karşılaşacak.
Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Zorlu mücadele TRT Spor ve S Sport kanallarından naklen yayımlanacak.
THY Euroleague Final Four karşılaşmalarının programı şöyle:
19 Mayıs Cuma
18.00 Olympiakos - Monaco
21.00 Barcelona - Real Madrid
21 Mayıs Pazar
17.00 Üçüncülük Müsabakası
20.00 Final Müsabakası
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