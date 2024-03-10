Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu karşılaşmasında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Yunanistan Süper Lig Şampiypnluk Turu heyecanı sürüyor.
Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
OLYMPIAKOS - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
OLYMPIAKOS - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.
Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde son maçta sahasında Volos NFC'yi 3-0 mağlup etmişti.
Panathinaikos ise deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'