Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu karşılaşmasında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:30
Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Lig Şampiypnluk Turu heyecanı sürüyor.

Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos, sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

OLYMPIAKOS - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

OLYMPIAKOS - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşmanın herhangi bir yayımcısı bulunmuyor.

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde son maçta sahasında Volos NFC'yi 3-0 mağlup etmişti.

Panathinaikos ise deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kalmıştı.


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