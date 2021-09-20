Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde haftayı galibiyetle kapattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia'yı 2-1 yendi.

AA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 08:44
Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde haftayı galibiyetle kapattı
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Yunanistan Ligi'nin 2. haftasında Lamia'ya konuk olan Olympiakos, Cisse'nin 12 ve Buhalakis'in 32. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

Olympiakos, 4 puanla 4. sırada yer aldı. Lamia ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.



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