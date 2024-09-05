Eski Galatasaraylı Juan Mata, yeni takımına imzayı attı!

Avustralya Ligi ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol oyuncu Juan Mata'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:50
Eski Galatasaraylı Juan Mata, yeni takımına imzayı attı!
Abone Ol google-news

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu ile tek sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray'da 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.


Etiketler: #juan mata #Western Sydney Wanderers #transfer #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyordu: Hakim Ziyech için transfer açıklaması!

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyordu: Hakim Ziyech için transfer açıklaması!
Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt: 'Bir kuruşa dahi tamah etmeye kalkanın...'

Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt: 'Bir kuruşa dahi tamah etmeye kalkanın...'
Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!

Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler