Eski Galatasaraylı Juan Mata, yeni takımına imzayı attı!
Avustralya Ligi ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol oyuncu Juan Mata'yı renklerine bağladı.
Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu ile tek sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ
Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giymişti.
Galatasaray'da 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Etiketler: #juan mata #Western Sydney Wanderers #transfer #galatasaray
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